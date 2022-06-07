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CHP’den İsveç-Finlandiya önerisi

#Faik Öztrak#CHP#İsveç
CHP’den İsveç-Finlandiya önerisi

CHP’den İsveç-Finlandiya önerisiCHP Sözcüsü Faik Öztrak, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği müzakerelerinin Türkiye’nin AB üyeliğiyle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

 

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Faik Öztrak, dün CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “İttifakın güçlenmesi hepimizin yararınadır. Savunmamızı kolaylaştırır. Ancak Türkiye, müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya’dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde de haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak, terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek bir çözümle çıkmasını bilmelidir. Bu, Dışişleri Bakanlığı’nın tecrübeli diplomatlarını dışlayarak, hamaset yaparak, buradan iç politikaya oy devşirmeye çalışarak olmaz.

DİPLOMATİK NEZAKET

Diplomatik nezaket içinde, iç siyasete alet edilmeden götürülmesi gereken bu süreç, sadece Finlandiya’ya SİHA satarak, sadece birkaç teröristi geri alma anlaşması yaparak sonuçlanmamalıdır. Türkiye’nin vizyonu çok daha geniş olmalıdır. Güvenlik örgütü olan NATO’ya İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği müzakere edilirken, bu konunun Türkiye’nin AB üyeliğiyle birlikte ele alınması, Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik yapılanmalarındaki yeri mutlaka masada olmalıdır. Bu, dış güvenlik endişelerinin kalıcı bir biçimde giderilmesine katkıda bulunacaktır.” 

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DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEYİZ

Kılıçdaroğlu hakkında MİT TIR’ları iddialarıyla ilgili fezleke hazırlanacağı iddialarının sorulması üzerine de Öztrak, şunları ifade etti:“Hükümet seçim sathı mailine girildikçe muhalefeti yıldırmak için fezleke üstüne fezleke gönderiyor. Biz Kuvay-i Milliye’nin partisiyiz, yedi düvelden korkmamışız, bunların gönderecekleri fezlekelerden mi korkup yılacağız, demirden korksak trene binmezdik.”

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#Faik Öztrak#CHP#İsveç

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