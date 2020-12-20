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Salih UÇAR / DHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den istifa etmeyeceğim

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CHP’den istifa etmeyeceğim
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Koronavirüsü 108 günlük tedaviyle yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek partisinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Muhittin Böcek, hastaneden çıkınca yazdığı sitem mektubunun ayrıntılarını şöyle anlattı:

“Mektubumda CHP’yi değil bazı CHP’lileri hedef aldım. Ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Mevlânâ’nın ‘Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım’ dediği gibi, aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Hiçbir şekilde istifa etmeyeceğim.”

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