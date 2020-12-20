CHP’den istifa etmeyeceğim

Muhittin Böcek, hastaneden çıkınca yazdığı sitem mektubunun ayrıntılarını şöyle anlattı:

“Mektubumda CHP’yi değil bazı CHP’lileri hedef aldım. Ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Mevlânâ’nın ‘Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım’ dediği gibi, aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Hiçbir şekilde istifa etmeyeceğim.”