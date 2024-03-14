CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılanlar için tören

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı. Ak Parti'ye katılan üyelere rozetleri törenle takıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve partililer katıldı.

"EVİNİZE HOŞGELDİNİZ"

Rozet takma töreni öncesinde konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün burada biz temsilen kanaat önderlerimiz, büyük bir kitle on binleri temsilen partimize geldiler. Burada bir küçük katılım merasimi düzenleyelim dedik. Onlara tekrar hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem kendilerine yuvalarına hoşgeldiler, safalar getirdiler diyorum.

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Türkiyemiz hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok konuda mesafe aldık, bir çok işlerimizi yaptık. Eğitimden, sağlıktan, güvenlikten, özgürlükten, bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından, ulaşımdan sağlığa kadar. Hayat sürekli devam ediyor, şehirlerimiz de aynı şekilde, bir canlı organizma olarak görüp sürekli hizmet etmeye, büyütmeye, geliştirmeye gayret ediyoruz. 5 senede bir vatandaşımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Elhamdulillah vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem de belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler biz de hizmet etmeye devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanına yüreğimiz, gönlümüz, kalbimiz her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda gönlümüzü yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbulumuzda en güzel sonucu alacağız. Ben buna eminim, İstanbulumuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız. Elbirliğinin güç oluşturduğu, gönül birliğinin hakikaten büyük bir enerji oluşturduğunu siz değerli kardeşlerimiz partimize gelerek, katılarak bunu bize bir kez daha hissettirdiniz. Onun için evinize hoşgeldiniz safalar getirdiniz diyorum" şeklinde konuştu.

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Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmasının ardından CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.Tören sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve üyeler birlikte aile fotoğrafı çektirdi.