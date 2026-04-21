CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti | Belediye başkanının evine silahlı saldırı iddiasına başsavcılıktan açıklama

#AK Parti#CHP#Serik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 16:56

Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır."

