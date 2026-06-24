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CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Güncelleme Tarihi:

#Nimet Özdemir#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 13:09

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. TBMM'deki grup toplantısında görüntülenen Nimet Özdemir, "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" dedi.  Nimet Özdemir’in AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı

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Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı. Bugün AK Parti’nin grup toplantısında görüntülenen Nimet Özdemir’e AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

CHPden istifa eden Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İLK AÇIKLAMA: AYNI MİSYONLA ÇALIŞACAĞIM

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Nimet Özdemir toplantı öncesi yaptığı kısa açıklamada ise "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

ROZETİ CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

İstanbul Milletvekili Özdemir'in AK Parti’ye katılımı kapsamında rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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CHPden istifa eden Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

GEÇEN HAFTA İSTİFA DİLEKÇESİ VERMİŞTİ

Nimet Özdemir 17 Haziran’da yaptığı “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum Gereğini saygılarımla arz ederim” açıklamayla istifasını duyurmuştu.

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#Nimet Özdemir#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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