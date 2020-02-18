CHP'den İş Bankası yanıtı: Vasiyetin takipçisiyiz

KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

(İş Bankası’yla ilgili tartışmalar) CHP’nin İş Bankası hisselerinden dolayı bir geliri yok. CHP’nin görevlendirmiş olduğu üyeler İş Bankası’nda Atatürk’ün vasiyetini temsil etmek üzere bulunuyor. Bankalar itibarları üzerinden ayakta kalırlar. İş Bankası’na yapılan saldırılar bankayı gerilere çekiyor. İktidarın yaptığı; böyle bir buhran döneminde ekonomiyi daha derin bir kriz içine çekecek bir adım. Böyle bir ortamda Türkiye’ye gerecek adımlardan uzak durulmalı. Biz Atatürk’ün vasiyetinin takipçisi olacağız.

İŞSİZLİK ARTTI

Ekonomik kriz daha da derinleşti buhrana dönüştü. Ekonomi ile ilgili bazı rakamlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2019’a ilişkin iş istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı 327 bin kişi arttı. İşsizlik oranı bir puan yükseldi, yüzde 13.3 oldu. Her 100 işsizden birisi bir yıl veya uzun süredir işsiz. Dünyada fonların negatif faize döndüğü bir ortamda Türkiye yüksek faizle borçlanıyor. Tank palet fabrikasına ‘50 milyon dolar bulamadım’ diye sattım diyen iktidar bir günde 48 milyon 753 bin dolar faiz ödüyor.

MUTSUZLUK ORANI

TÜİK her yıl Yaşam Memnuniyeti anketi yapıyor. Türkiye’de 2018’de mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 53.4. Bu oran 2019’da 52.4’e düşüyor. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 12.1 iken, 2019’da yüzde 13.1’e çıkıyor. Bu oran, 2003 yılında beri kayda geçen en düşük seviyede mutluluk oranı.

FETÖ TARTIŞMASI

(Hilmi Özkök’ün FETÖ açıklaması üzerine) Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. 2004 yılında bir Milli Güvenlik Kurulu kararı var. 1990’lardan itibaren yazılmış olan raporlar var. Devlet içinde bir örgütlenme var. Bunların tamamı görmezden gelindi. AKP’li bakanların FETÖ’yü savunan görüşleri var.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’na ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine açtığı 500 bin TL’lik davaya karşılık 5 kuruşluk dava açtı. Erdoğan, geçen hafta “FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır” sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhine davayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracığıyla mahkemeye sunduğu 104 sayfalık cevap ve karşı dava dilekçesinde, “Atılan ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ ve ‘FETÖ’ye diyet borçlu’ iftirası tamamen hayal ürünüdür. Yine karşı davalının Genel Başkan’a yönelik ‘omurgasız’ yakıştırması hiçbir biçimde eleştiri kapsamında görülemez” denildi.

Dava dilekçesinde, eski Genelkurmay başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, eski bakan Abdüllatif Şener, eski HSYK üyeleri Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, eski CHP milletvekili İlhan Cihaner ve avukat Celal Ülgen’in tanık olarak dinlenilmesi talep edildi. Dilekçede, kamuoyuna ilk haliyle 215 bin 92 kişilik olarak açıklanan ByLock listesinin, tüm liderlerin 15 Temmuz gecesine ait HTS kayıtlarının ve 2009-2015 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarının mahkemeye getirtilmesi gibi birçok talebe yer verildi.