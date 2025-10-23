CHP’den iptal davası öncesi Kurultay hamlesi

Haberin Devamı

CHP, iptal davasına önlem olarak hızla sonuçlandırılmak üzere takvimlendirdiği olağan kongre sürecinde sona geldi. İl kongrelerini önceki gün itibarıyla tamamlayarak 1200 kişilik büyük kurultay delegasyon listesini yenileyen CHP, şimdi de olağan büyük kurultayını toplamak için harekete geçti. Kulislerde, 3 gün olarak planlanan büyük kurultay tarihi için 21-23 ya da 28-30 Kasım tarihleri konuşulurken, bugün toplanacak Parti Meclisi’nde tarih netleştirilip ilan edilecek. CHP, “mutlak butlan” talebiyle açılan iptal davasına önlem olarak 6 Nisan ve 21 Eylül tarihlerinde iki olağanüstü kurultay da yapmıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ’TAN SÜRPRİZ ADIM

Yarın görülecek kurultay iptal davası öncesinde ise eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu CHP’nin önceki kurultay delegelerinden sürpriz bir hamle geldi. İptal davasının da şikâyetçileri olan bu isimler, davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdikleri dilekçeyle CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istediler. Dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay’da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı, bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu öne sürüldü. Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat olmaktan kurtulamayacağı” iddia edilen dilekçede, “mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği” de öne sürüldü.

CHP’YE GÖRE DAVA KONUSUZ

Siyasetin bugünkü beşinci duruşmasında vereceği karara odaklandığı mahkemenin, “mutlak butlan” kararı ile Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin görevlendirilmesi, İstanbul İl Başkanlığı’nda olduğu gibi mevcut yönetimin yerine çağrı heyeti görevlendirilmesi, duruşmanın bir kez daha ertelenmesi ya da başvurunun reddini içeren 4 farklı karar seçeneğini değerlendireceği belirtiliyor. CHP yönetimi ise yapılan son olağanüstü kurultay ile birlikte davanın konusuz kaldığını, bu nedenle de davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.