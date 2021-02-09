CHP’den İnce’nin istifasına ilk yorum: ‘Cumhur ittifakı ağzını doğru bulmuyoruz’

YÜREĞE GEREK YOK

“‘Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler’ demiş. Sayın Erdoğan, istifanızı istemek için, yüreğe gerek yok. Daha önce istifanızı defalarca istedik. Ama kulağınızın üstüne yattınız. Vazifesini yapamayan, yüreği varsa o koltukta oturmaz, istifa eder. İstifa etmek, yürek işidir Sayın Erdoğan. Oturdukları koltuğa güç vermek yerine güçlerini oturdukları koltuktan alanlar, koltuklarını bırakmaya cesaret edemezler. O koltuğu bırakmamak için, türlü oyunlara başvururlar.

İSTİFADA SÖZLÜ BEYAN ESASTIR

(Muharrem İnce’nin istifası) CHP, asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi, cumhur ittifakı ağzı ile suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, 1919’da neredeyse, 1923’te neredeyse, bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan Sayın İnce’nin, Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP, 2020’de de aynı yerdedir. İstifa Cumhuriyet savcılığı aracılığıyla e-Devlet’ten yapıldığında gelir, ulaşır. Ulaşıp ulaşmadığını sormadım ama istifada sözlü beyan esastır.

(Erdoğan’ın ‘CHP parçalanmaya başladı’ sözleri) Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. CHP asırlık çınardır. Sel gider kum kalır rüzgâr kayadan ne alır.”

‘İSTEYEN PARTİ KURABİLİR’

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’da edinilen bilgiye göre, İnce’nin istifa haberi toplantı sırasında geldi. Kılıçdaroğlu’nun “Herkesin kendi iradesi. İsteyen parti kurabilir. Parti kurmak serbesttir. Geçmişte de partiden ayrılanlar ve parti kuranlar oldu. CHP, yolunda yürümeye devam edecek” dediği öğrenildi.