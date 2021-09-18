CHP’den ‘İlk oy’ projesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kadın üyelerin rozet törenine katıldı. CHP’den yapılan açıklamada, Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın “İlk Oy” projesi kapsamında, yıl sonuna kadar 100 bin yeni kadın üyeye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

100 BİN YENİ KADIN ÜYE

Proje kapsamında Elazığ, Kars, Çanakkale, Sivas ve Ankara’dan partiye katılan yeni kadın üyelere genel merkezde düzenlenen törenle rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktığı bildirildi. Proje hakkında açıklamada bulunan Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka,100 bin yeni kadın üyeye ek olarak ilk seçimlerde oy kullanacak 3,2 milyon kadın seçmeni kazanmak adına da örgütlenme çalışması başlattıklarını ifade etti. Nazlıaka, projelerine ilişkin şunları paylaştı:

“İlk seçimlerde 6,4 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak. Bu gençler, Türkiye’nin tarihini değiştirecek. Bu gençlerin 3,2 milyonu kadın seçmen. Bu kadın seçmenleri kazanmak adına ‘İlk Oy’ projemizi başlattık. Projemiz kapsamında ilçelerde aktif bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Dinamik bir örgüt yapısı ile ilk defa oy kullanacak seçmene tek tek ulaşıyoruz.”

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Partiye yeni katılan kadın üyeleri Ankara’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturduklarını aktaran Nazlıaka, “Yeni kadın üyelerimiz partimize neden katıldıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini Genel Başkanımıza anlattı. Yeni kadın üyelerimize rozetlerini Sayın Kılıçdaroğlu taktı ve gençlerin hem bugünün hem de yarının mimarı olduğunu vurguladı. Örgütlenme çalışmamız kapsamında partimize yeni katılan kadın üyelerimizi Ankara’ya davet etmeye ve Genel Başkanımızla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara’da, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlunun düğün törenine katıldı.