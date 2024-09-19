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CHP’den ilk 4 madde tepkisi

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#CHP#Deniz Yücel#İlk 4 Madde
CHP’den ilk 4 madde tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:00

MYK toplantısından sonra konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgi tartışmalara ilişkin, “Cumhuriyet’i laiklikten, laikliği Cumhuriyet’ten ayıramazsınız” dedi.

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CHP’nin dünkü MYK toplantısında anayasa tartışmaları gündem oldu. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki MYK’da erken seçim hazırlığı kapsamında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sahaya çıkış hazırlıkları gözden geçirildi. ‘Gölge bakanlar’ olarak nitelendirilen genel başkan yardımcıları da alanlarıyla ilgili sunum yaptı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel de toplantıyla ilgili düzenlediği basın açıklamasında özetle şöyle konuştu: “AK Parti’nin 14 Mayıs’ta Meclis’e taşıdığı HÜDA PAR Genel Başkanı’nın laiklik açıklaması tepkilere neden oldu. Tepki gelince de Sayın Erdoğan, ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur’ açıklamasını yaptı.

MİLLİ YAZILIMIMIZ YOK

Sayın Erdoğan, nabza göre şerbet vermeyi, gelgitler yaşamayı çok iyi yapıyor. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhuriyet’i laiklikten, laikliği Cumhuriyet’ten ayıramazsınız. Adamlar tek tuşla, tek mermi atmadan, çağrı cihazlarını patlatarak 3 bin kişiye zarar veriyor. Bizim akıl küpleri ‘laiklik olsun mu olmasın mı’ derdinde. Milli telefonumuz yok, milli yazılımımız yok. Bunları üretecek insan kaynağını yetiştirmekle yükümlü Milli Eğitim Bakanlığı ise çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere teslim etmiş; sınıfta kefen sarma, ağıt yakma eğitimi veriyor.”  

 

 

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#CHP#Deniz Yücel#İlk 4 Madde

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