CHP’den il binası yanıtı: Kampanya yapılmıştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

CHP İletişim’in X hesabından ‘İstanbuliddianamesi’ başlığı altında yapılan paylaşımda, savcılığın suçtan elde edilen gelirle satın alındığı iddiasıyla İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun soruşturma kapsamında alınan ifadesinde kampanyayı kendisinin yaptığını anlattığı hatırlatıldı: “Savcılık, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebinde bulundu. İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde o dönemki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğü iddia edildi. Oysa eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermiş, haberinin olmadığından ziyade kampanyayı kendisinin yaptığını anlatmıştı. Kaftancıoğlu, il başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili şunları söylemişti: ‘Türkiye genelinde ‘Bir tuğla da sen koy’ isimli kampanya başlattık, kampanyanın devam sürecinde de il binası olabilecek bir bina bulduk, beğendik, bina sahibi ile görüştük, anlaştık; anlaşamadığımız tek konu 41 milyon bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi.’”

