CHP’den iktidara ‘adalar’ desteği

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CHP’den, işgal edilip silahlandırılan 12 Adalar konusunda atacağı adımlarla ilgili iktidara destek açıklaması geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, “Hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz” dedi ve gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

MADRİD BELGESİNE DİKKAT

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde ülkemizin bu iki ülkeden terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını bir defa daha çizelim. Bu ay içerisinde Madrid’de NATO toplantısı yapılacak. Buradan çıkacak Stratejik Konsept belgesinde üye ülkeler arasında teröre karşı işbirliği mekanizmalarının ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması mutlaka sağlanmalıdır.

ADALARDA GEREĞİNİ YAPIN

Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz. İşgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz. Oturduğunuz makamlar sadece büyük büyük laflar söyleme makamı değildir, söylediğinizi yapma, milletimizin hakkını, hukukunu koruma makamlarıdır.

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POLİSE YUMRUK KABUL EDİLEMEZ

Diğer taraftan, İstanbul’da (HDP’li) bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez.

MANSUR BAŞKAN İŞİNİN BAŞINDAYDI

(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sel felaketi sırasında Eskişehir’de olduğu iddiası) Hemen döndü, öğle işinin başındaydı. Ankara’ya bir yılda yağan yağmurun yarısı yarım günde yağdı. Büyük bir afet yaşandı. Mansur Başkan, altyapı konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor.

SEÇİM KASIMDAN ÖNCE DE OLABİLİR

Bu yönetimin ipiyle kuyuya inilmez. Önce de seçim yok deyip apar topar seçime gitmişlerdi. Kasımda seçim yok diyorsa bu önemlidir. Kasıma kadar bu işi götüremeyeceğini kendisi de görmüştür, seçimi daha erken yapacak demektir. Anket sonuçlarına manipülasyon diyorlarsa kaybedeceklerini anlamışlardır.”