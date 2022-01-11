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CHP’den iktidar formülü: Kadro, kural ve kurumlar

#CHP#Faik Öztrak#Seçim
CHP’den iktidar formülü: Kadro, kural ve kurumlar

Erken seçim çağrısını yenileyen CHP Sözcüsü Öztrak, “Bu buhrandan salimen çıkışın tek bir yolu vardır: O da sandıktır. Küçük ortak 2002’de yaptığı gibi Tekir Yaylası’na çıksın, ciğerlerine temiz havayı çeksin. Yapması gerekeni yapıp, erken seçim istesin” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarlarında ‘yeni kadro, kural ve kurumlar’ diye açıkladığı ‘3 K’ formülü uygulayacaklarını belirterek “İlk 6 ayda iklim değişecek. İklim Akdeniz, hayat bayram olacak” dedi. Faik Öztrak, dün partisinin MYK toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

AYRIM BİTECEK

“Biz ülkemizi içine düştüğü sıkıntılardan, ‘Üç yeni K’ ve ‘Dört ayaklı bir strateji’ ile çıkaracağız. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Özellikle ekonomi yönetiminde ehliyet tek ölçüt olacak. Bu ülkenin liyakatli insanlarını seferber edeceğiz. Kimse dışlanmayacak. Kimse ötekileştirilmeyecek. ‘Senden-benden’ diye ayrım artık bitecek. Namuslu, dürüst, liyakatli her bürokrat baş tacımız olacak. Yeni kadrolarla işbaşı yaptığımızda, yeni büyüme stratejimizin ilk sütunu ‘hukuk ve demokrasi’, ikinci sütunu ‘borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen Türkiye’, üçüncü sütunu ‘zenginliğini hakça paylaşan Türkiye’, dördüncü ve son sütunu ise ‘bozmadan, yok etmeden, kesintisiz kalkınma’ yani ‘sürdürülebilirlik’ olacak.

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DİNİMİZE, DİYANETİMİZE SALDIRAN YOK

Erdoğan, ‘Bu millet, 2023’te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır’ diye buyurmuş. Bu ülkede çok şükür dinimize, diyanetimize saldıran yok. Ama güzel dinimizi ve diyaneti zulmüne şal yapmaya cüret edenler var. Güven bunalımı aşılmadan ne döviz kuru ne enflasyon ne de faiz düşer. Güven bunalımının müsebbibi de Erdoğan’dır. Bu buhrandan salimen çıkışın tek bir yolu vardır. O da sandıktır. Özellikle küçük ortak millete Kazakistan’ı gösterip, sokağa dökülme çağrısı yapacağına, 2002’de yaptığı gibi Tekir Yaylası’na çıksın, ciğerlerine temiz havayı çeksin. Yapması gerekeni yapıp, erken seçim istesin.

(HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafı) Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör ve terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Bu fotoğraf 2014’te, Erdoğan’ın valilere talimat verip teröristlere dokunmayın dediği, İmralı sakinine sayın denildiği zaman çekilmiş. Bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan’a sorulması lazım.”

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#CHP#Faik Öztrak#Seçim

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