CHP’den iki devlete tam destek

KKTC’ye resmi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı seçilmesinden dolayı kutladı. Kılıçdaroğlu, Tatar’ın kendisini kabulünde yaptığı konuşmada, “Buraya gelirken, Kıbrıs Türklerinin liderleri rahmetli Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ettim. Küçük’ün kabrinde ‘Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor’ yazıyor. Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur. Kıbrıs’ta 50 yıldır devam eden mücadelenin sonunda KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını isteriz” dedi.

TÜRKİYE GİDERSE DÖNEMEZ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası olduğunu ama aynı zamanda Türkiye’yi de yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğuna söyledi. Tatar, “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, enerji kaynakları, Mavi Vatan ve hava sahasına bakıldığında fevkalade önemli bir coğrafyada bulunuyoruz. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devlet modelinde bir çözüm istiyoruz. Bunu da Türkiye’nin desteklemesi lazım. Biz Kıbrıs’tan baktığımızda Türkiye’yi bir bütün olarak görmekteyiz. Farklı görüşler olabilir, ama Kıbrıs milli davadır. Türkiye buradan çekilirse bir daha giremez” ifadelerini kullandı.

ADALI’NIN KABRİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 1996’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı’nın Lefkoşa’daki kabrini de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada şunları söyledi: “Kutlu Adalı’nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, failler bulunamadı. Şimdi asıl failler ortaya çıktı. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak Türkiye ve KKTC’deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur.” Kılıçdaroğlu ve heyeti, akşam saatlerinde Ada’dan ayrıldı.

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