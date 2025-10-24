CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek'ten CNN Türk'e açıklamalar: İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi

Haberin Devamı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Berhan Şimşek’in dosyası ile birlikte toplam 32 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı. Toplantı sonrası edinilen bilgiye göre, Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, eski Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edildi.

"İHRAÇ EDİLDİĞİM YER İMAMOĞLU ŞİRKETİ"

Berhan Şimşek'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ben 20 Ekim akşamı CNN Türk'te tebliğ edilen Yüksek Disiplin Kurulu kağıdını yırtmıştım. Onlar beni CHP'den ihraç etmedi. Onlar beni İmamoğlu Holding'inden ihraç ettiler. Parayla satın alınmış bir parti yönetiminin parçası olamam. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yapı olamaz. Şaibeli kurultayda satın alınmış bir parti yönetimi var. Bugün 13'te beni ve 70 arkadaşımı ifade vermeye davet ettiler. Ben sıkı yönetim mahkemelerini reddetmişim. Özgür Özel'in şirketinden satın almayı reddettim. Onun için beni ihraç edemezler. Gün gelir hesap döner. Gün gelecek bu partiyi onların elinden alacağız. Partiden ayrılmayın istifa etmeyin gün gelecek bu şirketi bunların elinden alacağız.