CHP'den İdlib önergesi

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Suriye'nin İdlib vilayetinde, Rusya ve İran'ın desteklediği rejim güçlerinin ilerleyişinin devam ettiği belirtildi.

Gerekçede, Suriye'nin temel ulaşım hatları sayılan M4 ve M5 kara yolları üzerinde bulunan ve İdlib sınırları içinde yer alan yerleşim birimlerinin, Suriye rejiminin kontrolüne geçerken sayıları on binlerle ifade edilen terörist unsurlar ve yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına yöneldiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Astana Süreci'nde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de 12 gözlem noktası kurduğu anımsatılan gerekçede, Rusya ile 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi Muhtırası'yla Türkiye'nin, ılımlı ve radikal muhalifleri ayırmak, yaklaşık 20 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kurmak, silahlı muhaliflerin ağır silahlarını toplamak ve M4-M5 kara yollarının açılmasını sağlamak hususlarında üzerine düşeni yapacağını kayıt altına aldığı belirtildi.

Gerekçede, aradan geçen süre zarfında İdlib'deki durumun ağırlaştığına, El Kaide uzantısı Nusra Cephesinin İdlib'e büyük oranda hakim olduğuna işaret edildi.

Rejim güçlerinin İdlib'e yönelik operasyonlarının yoğunlaştığına dikkati çekilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"TSK'nin İdlib'deki gözlem noktalarından bir kısmı Suriye Ordusu'nun kuşatması altına girdi. Türkiye'nin İdlib'e askeri tahkimatı devam ederken, Suriye Ordusu'nun 3 Şubat 2020'de Serakib şehri yakınlarındaki saldırısı sonucunda yedisi asker sekiz vatandaşımız şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı. 10 Şubat 2020'de Taftanaz beldesine yapılan saldırıda ise beş askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı. Bütün bu gelişmeler, İdlib'de gerilimin hızla tırmandığını, TSK ile Suriye Ordusu'nun her an sıcak çatışmaya girebileceğini göstermektedir. Ayrıca, Rusya ve İran'ın bu konudaki tutumlarının ülkemiz lehine olmayabileceği, İdlib'deki TSK unsurlarının bölgede bulunan El Kaide uzantılı terörist örgütlerin de hedefi olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hiç şüphe yoktur ki İdlib'de yaşananlar ülkemiz için büyük bir güvenlik tehdididir. İdlib, 2011'den bu yana süren Suriye'deki savaşın ülkemizin önüne getirdiği en büyük faturalardan birisi olmuştur. Bölgedeki cihatçı terörist unsurların akıbeti, İdlib'den ülkemize yönelen sivillerin içinde bulundukları koşullar, İdlib'deki TSK gözlem noktalarımızda bulunan askerlerimizin can güvenlikleri ve sınır güvenliğimiz, İdlib'le ilişkili olarak bir an önce çözüm bekleyen hususların bir kısmıdır. Sahadaki gelişmelerin hızı, İdlib'deki askerlerimizin can güvenlikleri meselesinin aciliyeti ve yukarıda belirtilen diğer konularla ilgili olarak uluslararası hukuka uygun olarak acil tedbir alma zorunluluğu TBMM'nin olaya süratle dahlini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti için genel görüşme açılmasını istiyoruz."