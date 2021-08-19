CHP’den ‘Hudut Namustur’ yazan afiş kampanyası

Gençlerin serbest bırakıldığı gece, ‘Hudut Namustur’ pankartına karşılık İstanbul’un çeşitli noktalarına bu kez ‘Vicdanlı Genç Türkler’ imzasıyla ‘Provokatörlük namussuzluktur’ pankartları asıldı. Olayla ilgili tartışmalar sürerken CHP’nin Genel Merkezi’ne dün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı ‘Sınır Namustur’ yazılı dev afiş asıldı. Afişin benzerleri partinin il ve ilçe başkanlıklarında da sergilendi.

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