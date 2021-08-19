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ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den ‘Hudut Namustur’ yazan afiş kampanyası

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CHP’den ‘Hudut Namustur’ yazan afiş kampanyası

Üniversiteli olduğu belirtilen 6 kişi önceki gün İstanbul’un çeşitli noktalarına, ‘Öfkeli Genç Türkler’ imzalı ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alındı ve daha sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Gençlerin serbest bırakıldığı gece, ‘Hudut Namustur’ pankartına karşılık İstanbul’un çeşitli noktalarına bu kez ‘Vicdanlı Genç Türkler’ imzasıyla ‘Provokatörlük namussuzluktur’ pankartları asıldı. Olayla ilgili tartışmalar sürerken CHP’nin Genel Merkezi’ne dün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı ‘Sınır Namustur’ yazılı dev afiş asıldı. Afişin benzerleri partinin il ve ilçe başkanlıklarında da sergilendi.

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