Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den HDP’ye ziyaret: Çözümün adresi TBMM

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#HDP
CHP’den HDP’ye ziyaret: Çözümün adresi TBMM
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP’yi ziyaret ederken Kürt sorunu da dahil bütün sorunların çözüm adre-sinin TBMM olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu “Yeni bir başlangıç yapacağız. 13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sancar da kararlarını 1-2 gün içinde açıklayacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü için planlanan ancak ertelenen HDP ziyaretini dün yaptı. Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis’te bir saat görüştü. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı. Hukuk devleti mutlaka olmalı. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Seçimle gelen seçimle gider.Siyaset bir kavga alanı olmamalıdır. 21’inci yüzyıldayız, parti kapatmak doğru değildir. 

‘KÜRTÇE, BİLİNMEYEN DİL’

13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim, söz veriyorum. Meclis’te İngilizce, Fransızca konuşulunca İngilizce, Fransızca diye yazar, Kürtçe konuşulunca bilinmeyen dil deniyor. Ya Allah aşkına, bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum; TRT’nin Kürdi diye kanalı var, nasıl olur da buraya bilinmeyen dil yazıyorsun binlerce yıldır konuşulan dili. ”

Haberin Devamı

OYBİRLİĞİYLE ADAY

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Meclis Grubu’nun kapalı toplantısında oy birliği ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini belirterek, “Çarşamba günü YSK’ya başvurumuzu yapacağız” dedi.

CHP’den HDP’ye ziyaret: Çözümün adresi TBMM

BULDAN: KOLAY GELSİN SAYIN BAŞKAN

Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’nu, Kürt sorununun parlamento çatısı altında çözümünden yana olduklarını göstermek amacıyla Meclis’te ağırladıklarını belirterek, “Başta Kürt sorunu olmak üzere, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözümünde Türkiye toplumunun beklentilerini ve gelecek seçimler sonrası yapılacakları da istişare ettik. Geldikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.Buldan konuşmasını, “Kolay gelsin Sayın Başkan” diye noktalarken Sancar da Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini değerli bulduklarını belirterek şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz, Türkiye’nin yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini ve yapılarını onarma konusunda acil programa ihtiyaç olduğu inancında. Acil bir onarım programına ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bu görüşmeyi Meclis’te yapmamızın nedeni de çözüm adresi olarak TBMM’yi gördüğümüzü vurgulamaktır. İttifak güçlerimizle değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde kamuoyuna, basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız.”

İYİ PARTİ: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine ilişkin, “Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegâne çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir” dedi.    (Elif ER / DHA)

Haberin Devamı

ŞENTOP’TAN ‘BİLİNMEYEN DİL’ YANITI

-Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kürtçe sözlerin tutanaklara “Bilinmeyen bir dil” olarak yazıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu’na “Bilinmeyen dil diye bir ifade kullanılmıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldıysa dipnot işaretiyle ‘Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır’ yazılıyor” yanıtını verdi. TBMM Başkanlığı’nca 2008’den bu yana bu tür dipnotlar için “Türkçe olmayan kelimeler” ifadesi tercih ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 2 Şubat’taki konuşmasında İngilizce sözcükler nedeniyle de bu dipnot düşüldü.

CHP’den HDP’ye ziyaret: Çözümün adresi TBMM

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?” notuyla video paylaştı. Daha öncekiler gibi evinin mutfağında çektiği videoda Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı, uzun süredir anlatıyorum. Peki biz niçin birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz. Tayyip Erdoğan’a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok böyle bir şey. Erdoğan’ı göndereceğiz, bu hedeflerimizin en kolayı. Bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp, asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim. Ben bundan sonra geleceklerin, siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Ve ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım.” (ANKARA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#HDP

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD