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Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den HDP’ye yanıt: ‘Ağababaları bile bize had bildiremedi’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
CHP’den HDP’ye yanıt: ‘Ağababaları bile bize had bildiremedi’

1915 olaylarının tanımlanmasıyla ilgili CHP ile HDP sözcüleri arasındaki ‘ezik siyaset’ polemiği devam ediyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında, HDP yönetiminin tepkisine neden olan açıklamasından geri adım atmayacağını söyledi. CHP Sözcüsü, “Biz sözlerimizin arkasındayız. Bize emperyalistlerin ağababaları bile had mad bildiremedi. Geçsinler onları” dedi.

Öztrak, “Emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez” demişti. HDP Sözcüsü Ebrü Günay ise Öztrak’ı hedef alan mesajında, “Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin” paylaşımı yapmıştı.

KAYIT YASAĞINA ELEŞTİRİ

Öztrak, dün basın toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini de şöyle değerlendirdi: “(Toplumsal olaylarda kayıt yasağı) Bu artık otoriterleşmenin daniskasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasak yoktur. Ne demek telefonla olup biteni çekemezsin? İstedikleri gibi zorbalık yapacaklar, dizleriyle milletin başlarına basacaklar, ama millet bunun filmini cep telefonlarıyla çekemeyecek. Böyle bir şey olur mu?”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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