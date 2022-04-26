CHP’den HDP’ye ‘helalleşme’ yanıtı

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Öztrak düzenlediği basın toplantısında, HDP’li Garo Paylan’ın sözde soykırım teklifine yönelik sözlerine HDP’nin, “helalleşme” açılımlarını anımsatarak tepki göstermesini şöyle değerlendirdi: “Bizim helalleşmemiz bölmek için değil birleştirmek içindir. Yıkmak için değil yapmak içindir. Bu iddialarla ilgili partimizin görüşü de bellidir. Bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir, siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa bundan husumetten başka bir şey çıkmaz, zaman ortak geleceği inşa zamanıdır.”

ELEKTRİK VAR MIYDI?

Öztrak, BEDAŞ’ın, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığı, ziyaretten önce açıldığı yönündeki açıklaması için de şunları söyledi:

“Vatandaş hükümetin yaptığı fahiş zamlar nedeniyle elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Hükümet bunlara önlem alacağına böyle bir sorun yokmuş gibi algı operasyonlarına yöneliyor. Ziyaret edilen evin sahibesinin haykırışı ortadadır.”