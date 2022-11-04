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CHP’den HDP’ye Cumhuriyet tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#HDP#Engin Altay
CHP’den HDP’ye Cumhuriyet tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhuriyet için “yıkım süreci” diyen HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan’a, “Cumhuriyet’e yıkım projesi demek Cumhuriyet’e en hafif tabirle saygısızlık, nankörlük olur” tepkisini verdi.

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Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin anayasa değişikliğine destek için HDP’yi ziyaretini de şöyle değerlendirdi: “Bunlar bir karar versin. Her vesileyle HDP’ye terörist diyorlar. Sonra Erdoğan’ın anayasa ihtiyacı olunca HDP’ye, bizim de iddia ettiğimiz gibi halkın oylarıyla seçilmiş legal bir parti olarak gidiyorlar. HDP’yi niye toplantılara, yurtdışı gezilere çağırmıyorsunuz? Bir karar verin artık, HDP terör örgütüyse bilelim, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi legal partiyse bilelim.”

 

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#CHP#HDP#Engin Altay

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