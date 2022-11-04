CHP’den HDP’ye Cumhuriyet tepkisi

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Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin anayasa değişikliğine destek için HDP’yi ziyaretini de şöyle değerlendirdi: “Bunlar bir karar versin. Her vesileyle HDP’ye terörist diyorlar. Sonra Erdoğan’ın anayasa ihtiyacı olunca HDP’ye, bizim de iddia ettiğimiz gibi halkın oylarıyla seçilmiş legal bir parti olarak gidiyorlar. HDP’yi niye toplantılara, yurtdışı gezilere çağırmıyorsunuz? Bir karar verin artık, HDP terör örgütüyse bilelim, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi legal partiyse bilelim.”