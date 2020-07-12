CHP’den havai fişek teklifi: Satışı da ithali de yasak olsun

Yasa teklifinde, Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Yasa’da değişiklik öngörülüyor. Teklife göre, yasada ithali ve satışı yasak patlayıcı ürünler arasına, “Her nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve doluya karşı kullanılan havai fişekler” ifadesi ekleniyor. Teklifin gerekçesinde, Sakarya’daki iki patlamanın yanı sıra şu ifadeler yer aldı:

İÇERİĞİ ZEHİR DOLU

“Havai fişek türlerinin yapımında fare zehirinde bulunan baryum kullanıldığı gibi nitrat ve odun karışımı da kullanılabilmektedir. Ayrıca her havai fişek patladığında sülfürdioksit, karbondioksit, karbonmonoksit gibi havada asılı kalabilen maddeler serbest kalmaktadır. Havai fişeklerin insana olan etkisinin yanı sıra çevremizdeki hayvanlara da ciddi etkisi olmaktadır. Oluşan yüksek sesten korkan kuşların yuvasını terk etmesinin yanı sıra bu yüksek ses yakında bulunan kuşlar için ölüm gibi ciddi tehdit oluşturmaktadır. Havai fişekler oluşturduğu tehditlerin yanı sıra hem kamu kurumları hem de şahıslar tarafından çok sayıda organizasyonda kullanılması ve güvenlik önlemlerinin alınması hususunda ülke ekonomisine de ciddi bir yük getirmektedir.”