MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’den havai fişek teklifi: Satışı da ithali de yasak olsun
GeriGündem CHP’den havai fişek teklifi: Satışı da ithali de yasak olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP’den havai fişek teklifi: Satışı da ithali de yasak olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’den havai fişek teklifi: Satışı da ithali de yasak olsun
Abone Olgoogle-news

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifiyle havai fişeklerin ithali ve satılmasına yasak getirilmesini önerdi.

Yasa teklifinde, Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Yasa’da değişiklik öngörülüyor. Teklife göre, yasada ithali ve satışı yasak patlayıcı ürünler arasına, “Her nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve doluya karşı kullanılan havai fişekler” ifadesi ekleniyor. Teklifin gerekçesinde, Sakarya’daki iki patlamanın yanı sıra şu ifadeler yer aldı:

İÇERİĞİ ZEHİR DOLU

Havai fişek türlerinin yapımında fare zehirinde bulunan baryum kullanıldığı gibi nitrat ve odun karışımı da kullanılabilmektedir. Ayrıca her havai fişek patladığında sülfürdioksit, karbondioksit, karbonmonoksit gibi havada asılı kalabilen maddeler serbest kalmaktadır. Havai fişeklerin insana olan etkisinin yanı sıra çevremizdeki hayvanlara da ciddi etkisi olmaktadır. Oluşan yüksek sesten korkan kuşların yuvasını terk etmesinin yanı sıra bu yüksek ses yakında bulunan kuşlar için ölüm gibi ciddi tehdit oluşturmaktadır. Havai fişekler oluşturduğu tehditlerin yanı sıra hem kamu kurumları hem de şahıslar tarafından çok sayıda organizasyonda kullanılması ve güvenlik önlemlerinin alınması hususunda ülke ekonomisine de ciddi bir yük getirmektedir.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle