CHP’den Hatay tepkisi

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Çiftçi, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda YSK sisteminde Hatay oylarında partimizin oy farkı 2 bin 569’dur. Geçersiz oyların sayısı ise 38 bin 888’dir. Hatay’ın tüm ilçelerinde yaptığımız itirazlar Samandağ dışında kabul edilmiştir, bu itirazımız YSK’nın önündedir, süreci takip ediyoruz.

Gökçen de, “Yasaya göre geçersiz oyun gerekçesinin tutanağa geçirilmesi gerekir, gördük ki birçok geçersiz oyun gerekçesi yazılmamış. Antakya birinci ilçe seçim kurulunda bizim itirazımız üzerine yapılan ilk 3 oylamada bizim lehimize karar çıkarken, verilen aranın ardından yapılan 4. oylamada bazı üyeler fikir değiştiriyor ve itirazımız reddediliyor. ” dedi.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve CHP’nin Samandağ, Döşemealtı ve Akseki’de oyların yeniden sayılması, Bafra’da da seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ali Ertuğrul Bul’un seçimleri kazanması sonrası MHP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.