CHP'den Hasan Öztürkmen kararı: Kesin ihraç talebi görüşülecek

#CHP#Mutlak Butlan#Hasan Öztürkmen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 16:10

CHP Parti Meclisi, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in 'mutlak butlan' açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkini ele alacak.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVKİ ELE ALINACAK

