CHP’den Gülşah Durbay’a destek: Yanındayız

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Ortak bildiride, “18 yaşından bu yana Cumhuriyet değerlerini savunan ve partimizin her kademesinde mücadele eden Gülşah Başkanımıza sahip çıkıyoruz” denildi. Bildiride özetle şunlar vurgulandı: “Gülşah Başkanımızın zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. CHP’nin neferleri olarak bizler de onun yanındayız. Genel Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza karşı ahlaksızca saldıranların hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, kişisel menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmeyen zavallılar olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli maşalarına kurban etmeyeceğiz.”

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HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmış, kanser tedavisi gördüğünü belirten Durbay, bu iddiaları yalanlamış ve kendisine iftira atıldığını açıklamıştı.