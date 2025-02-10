CHP’den Filistin’e destek mitingi

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İstanbul Valiliği’nin Galata Köprüsü’nde miting ve yürüyüşe izin vermemesi nedeniyle vatandaşlar Eminönü’nde köprünün yanındaki meydanda bir araya geldi.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN TEPKİ

Konuşmasına polis ablukasına tepki göstererek başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Ses aracı getirmeye çalıştık ama ne yazık ki buraya kürsü kurmamız, ses arabası getirmemiz engellendi. Buraya katılmak isteyenler engellendi ama her 1 Ocak günü burada Filistin ile ilgili miting yapmasına izin verenler çifte standarta imza attılar” dedi. Çelik, konuşmasına özetle şöyle devam etti:

“Gazze’de yaşananlar savaş değil soykırımdır, İsrail dünyanın gözünün önünde katliamlar yaptı. Bu katliamlar insanlık tarihine kara leke olarak geçti. Peki iktidar ne yaptı? İktidar kamuoyu baskısı sonucunda İsrail ile ticareti durdurduğunu açıkladı ancak görüyoruz ki üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e ticaret devam ediyor, protesto eden gençler tutuklanıyor. Ticaretin durduğunu söylüyorsunuz ama gemiler İsrail’e gidiyor, bu nasıl ambargodur? ABD Başkanı Trump, Filistin halkını Gazze’den Mısır’a ve Ürdün’e zorla gönderme ve ülkesine el koyma planları yapıyor. Bunun adı tehcirdir, soykırım politikasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden suskundur?”

