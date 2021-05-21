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ANKARA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den Filistin elçiliğine destek ziyareti

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CHP’den Filistin elçiliğine destek ziyareti

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Dostluk Grubu üyeleri İsrail saldırısı altındaki Filistin’in Türkiye Büyükelçiliği’ne destek ziyareti yaptı.

Çeviköz ziyaretin ardından, “Bizim için Filistin davası bir ulusal mesele, ulusal davadır” dedi. Ziyarete Dostluk Grubu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı. Çeviköz, “Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz” dedi.Büyükelçi Faed Mustafa ise şunları söyledi: “Filistinliler olarak, Türkiye’de hem hükümet hem devlet hem partiler hem Meclis hem de halk kanadından gelen desteği takdirle karşılıyoruz. Halkımız, moral buluyor. Coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı devletin çatısı altında yaşadık.”

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