CHP’den Filistin elçiliğine destek ziyareti

Çeviköz ziyaretin ardından, “Bizim için Filistin davası bir ulusal mesele, ulusal davadır” dedi. Ziyarete Dostluk Grubu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı. Çeviköz, “Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz” dedi.Büyükelçi Faed Mustafa ise şunları söyledi: “Filistinliler olarak, Türkiye’de hem hükümet hem devlet hem partiler hem Meclis hem de halk kanadından gelen desteği takdirle karşılıyoruz. Halkımız, moral buluyor. Coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı devletin çatısı altında yaşadık.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara