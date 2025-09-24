CHP'den Eyüpsultan'da ’Filistine Destek’ mitingi

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin katıldığı 'Filistin'e destek' mitingi düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı'nda binlerce kişinin toplandığı mitingde, parti genel başkanları konuştu.

BABACAN: 'GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM HER GÜN BÜYÜYOR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gazze'de bugüne kadar son 2 ayda tam 65 bin kişi katledildi. Bunların çoğu çocuk, çoğu kadın. 167 bin kişi yaralandı. 2 milyonluk yer Gazze. 2 milyonluk yerde oluyor bu sayılar. 102 bin yapı yıkıldı. 300 binden fazla ev yıkıldı. Sadece son 24 saatte, anlık rakam bu, 58 Filistinli kardeşimiz daha katledildi. Bunlar sadece rakam değil. Bunların her birisi tek tek bir can. Yıkılan evlerin hepsi, 300 bin ev, her biri tek tek bir yuva. Gazze'de insanlar aç bırakılarak ölüme terk ediliyor. Açlığı bir öldürme aracı olarak kullanıyor şu andaki Netanyahu hükümeti. Yiyecek kuyruğunda bekleyen kadınları, çocukları silahla tarıyorlar, öldürüyorlar bu insafsızlar. Gazze'de yaşanan soykırım her gün büyüyor. Katil kelimesi bunlara az, katil kelimesi. Bunlar soykırımcı. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Komisyonu geçen hafta, 'İsrail'in Gazze'de yaptığı resmen soykırımdır' dedi. Birleşmiş Milletler rapor kayıtlarına girdi bu. Henüz 1 günlük bebekleri bombalarla katlediyorlar. İnsanlar çaresizlik içinde dua ediyor. Tüm bunların müsebbibi gözü dönmüş bir İsrail iktidarı" dedi.

Haberin Devamı

UYSAL: 'GAZZE İNSANLIĞIN SINAVIDIR'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Gazze'de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümler icat edildi. 10 binlerce insan gözlerimizin içine baka baka katledildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun geride bıraktığı, aşağı yukarı 100 yıl geçmiş. İşte bu 100 yılda bu coğrafyada han eksik olmamış, gözyaşı eksik olmamış. İşte bu aziz milletin, yüce Türk milletinin insanlık önündeki vazifesi, gözü yaşlı anaların göz yaşını silmektir. O açıdan çocuk, kadın demeden insanlar katlediliyor. Çocukların açlıktan öldüğü, annelerin kollarında evlatsız kaldığı, şehirlerin harabeyece çevrildiği insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı bir manzara ile karşı karşıyayız. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır" dedi.

Haberin Devamı

ARIKAN: 'SİYONİST MEKANİZMALAR ACİZ KALMIŞTIR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Filistin bugün dünyanın dört bir yanında birbirinden çok farklı yaşam tarzlarını benimsemiş milyarlarca insanın tek yürek olduğu bir meşaleye dönüşmüştür. Zulümlere kayıtsız kalan, tek tip dünya vatandaşı üretmeyi arzulayan siyonist mekanizmalar, vicdan sahibi evrensel mozaik karşısında bugün aciz kalmıştır. Milliyetçi, sosyalist, muhafazakar veya liberal, milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor. 'Nehirden denize, özgür Filistin' sözü. Sendikacıdan işverene, akademisyenden öğrenciye, sporcudan taraftara, müzisyenden tiyatrocuya, dünyanın tüm renkleri katledilen insanlar için bugün burada bir araya geldiler. İşte halkların bu çok kıymetli desteği, başlangıçta çekimser davranan, hatta İsrail'den yana tavır takınan hükümetleri bile Filistin Devleti'ni tanımaya mecbur bıraktı. Ancak bütün bu olanlara rağmen İsrail, bugün Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Canı istediğinde Orta Doğu'da istediği yeri bombalıyor. Dolayısıyla, bu tanıma kağıt üzerinde asla kalmamalıdır. Bu tanıma, Filistin'deki işgali, Gazze'deki soykırımı durduracak, İsrail'in küresel bir tehdit haline gelen saldırganlığına son verecek ve İsrail'in işgal ettiği tüm topraklardan geri çekilmesini sağlayacak bir eylem planına, bir yaptırım sürecine dönüştürülmelidir. Aksi takdirde bu tanıma senaryosu Tel Aviv'de yazılmış, New York'ta sahneye konulmuş bir tiyatrodan öteye geçmeyecektir" dedi.

Haberin Devamı

ÖZEL: 'SUMUD, HEPİMİZİN VİCDANIDIR. O FİLOYA SAHİP ÇIKIN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada mazlumların yanında durmaya geldik; haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldik. Bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan bir soykırıma, buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik. 65 bin çoğu; çocuk ve kadın, 65 bin Filistinliyi katlettiler. 165 bin yaralı var, gazi var. O günden bugüne 147'si çocuk, 420 Filistinli açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Giden insani yardımlara engel olanlar, yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla evladı için un, yağ bekleyen annelere, babalara, gencecik evlatlara ateş açanlar var. Biz bu vicdansızlığa karşı buradan sesimizi yükseltmeye geldik. Sumud filosu, onlarca gemiden oluşan gönüllülerin, aktivistlerin içinde olduğu Sumud filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumud, insanlığın vicdanıdır. Sumud, hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın. O filoya destek olun. O filoyu koruyun, ne olursa olsun. Son dönemde dünyadan yükselen tepkiler var. İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanımaları son derece önemli. 150'den fazla ülke 2 devletli çözümü savunmaya başladı. Bunun uluslararası alanda takipçisi olmak, bu çabaları yüreklendirmek ve Filistin için bunu en kararlı şekilde sürdürmek çok önemli" dedi.

Haberin Devamı