CHP’den Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara tepki: Dünyada öyle bir güç yok

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, “Türkiye güçlü devlet geleneği olan bir ülke. Bırakın bir devlet başkanını, Ankara’da herhangi bir yurttaşı öyle helikopterle inip alabilecek dünyada öyle bir güç yok. Onun için bunları saçma sapan ve hadsiz bulduğumuzu ifade edeyim. Bunlara Türkiye’nin bütünüyle tavrının benzer olacağını düşünüyorum, olması gereken de bu. Genel Başkanımızın 15 Temmuz’da Meclis’te yaptığı konuşma neyse, demokrasiye inanç neyse, CHP ailesi olarak aynı noktadayız. Bizim dünya görüşümüz, Türkiye’ye yönelik hayallerimiz bunu gerektirir” dedi. Emre, partisinin dünkü MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Bir ülkenin devlet başkanı, eşiyle birlikte uyuduğu yataktan kaçırılarak götürüldü. Nasıl Irak’taki işgali zamanında hukuksuz bulduysak, Ukrayna’ya yapılanı hukuksuz bulduysak bizim için bu durum da aynıdır, kınıyoruz. Maduro’nun geçmişte yaptıklarını elbette tasvip etmiyoruz. Ama Venezuela’nın geleceğine halkının karar vermesi gerekir, Trump’ın bu konudaki açıklamaları kabul edilemez. Sayın Erdoğan’ın bu konudaki sessizliği ibretliktir.

Ağır geçim krizinin, güven bunalımının içerisinde ülkeyi yönetmeye devam etmek istiyorsanız 2026’da sandığı getirip güvenoyu almanız gerekir. Onun için 2026’nın erken seçim yılı olduğunu ilan ediyoruz.”

- CHP Lideri Özel, bu haftaki mesaisini ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik rapor hazırlıklarına ayırdı. Dün MYK’nın ardından milletvekillerini kapalı toplantıda dinleyen Özel, yarın da PM’yi toplayacak. Cuma günü Doğu ve Güneydoğu’daki örgüt yöneticilerini beraberlerindeki kanaat önderleriyle dinleyecek olan Özel, cumartesi günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Özel’in görüşmelerinde raporun içeriği ile sürecin yol haritasına ilişkin görüş alacağı belirtiliyor.