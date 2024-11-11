CHP’den Erdoğan’a İnönü yanıtı

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Emir, İnönü döneminde yapılıp AK Parti iktidarı döneminde özelleştirilen kurumların listesini paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

“10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, İsmet İnönü’yü hedef göstermek akıl tutulmasıdır. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi intihar olacaktı. İnönü’nün sürdürdüğü politika sayesinde Türkiye dış borç almadan kalkınmış, Osmanlı’nın borçlarını son kuruşuna kadar ödemiştir. Tüm gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını korumak için temel gıda maddelerini karneye bağlamasına rağmen dünyada yüzbinlerce kişinin açlıktan öldüğü o yıllarda Türkiye o zor zamanları hasarsız atlatan nadir ülkelerden biridir.”