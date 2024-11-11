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CHP’den Erdoğan’a İnönü yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Murat Emir#CHP#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
CHP’den Erdoğan’a İnönü yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 07:00

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönemine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Emir, İnönü döneminde yapılıp AK Parti iktidarı döneminde özelleştirilen kurumların listesini paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

“10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, İsmet İnönü’yü hedef göstermek akıl tutulmasıdır. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi intihar olacaktı. İnönü’nün sürdürdüğü politika sayesinde Türkiye dış borç almadan kalkınmış, Osmanlı’nın borçlarını son kuruşuna kadar ödemiştir. Tüm gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını korumak için temel gıda maddelerini karneye bağlamasına rağmen dünyada yüzbinlerce kişinin açlıktan öldüğü o yıllarda Türkiye o zor zamanları hasarsız atlatan nadir ülkelerden biridir.” 

 

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#Murat Emir#CHP#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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