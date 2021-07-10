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ANKARA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den Erdoğan’a Hakkari’den yanıt: Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş

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CHP’den Erdoğan’a Hakkari’den yanıt: Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu Masası’nın çalışmaları kapsamında Hakkari’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Doğu Masası” eleştirisine yanıt verdi.

Salıcı yanıt olarak şunları söyledi:

“Buraya geliyoruz, sizin açlığınızı, yoksulluğunuzu, esnafın, hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısını, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntıları biz görüyoruz. Elektrik sıkıntısını biz görüyoruz. Sivas’ın ötesine geçemez CHP diyenler, biz sınır noktasındayız. Bu iktidar hepimizin iktidarı olacak. Erdoğan bizi bölgenin gerçeklerinden habersizmişiz diye eleştiriyor. Erdoğan olduğu yerden yani Saray’dan Türkiye’nin gerçeklerini göremiyor. Sayın Erdoğan, gel Doğu Masası seni bir gezdirsin bölgede. Sen de Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş.”

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