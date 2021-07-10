CHP’den Erdoğan’a Hakkari’den yanıt: Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş

Salıcı yanıt olarak şunları söyledi:

“Buraya geliyoruz, sizin açlığınızı, yoksulluğunuzu, esnafın, hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısını, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntıları biz görüyoruz. Elektrik sıkıntısını biz görüyoruz. Sivas’ın ötesine geçemez CHP diyenler, biz sınır noktasındayız. Bu iktidar hepimizin iktidarı olacak. Erdoğan bizi bölgenin gerçeklerinden habersizmişiz diye eleştiriyor. Erdoğan olduğu yerden yani Saray’dan Türkiye’nin gerçeklerini göremiyor. Sayın Erdoğan, gel Doğu Masası seni bir gezdirsin bölgede. Sen de Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş.”

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