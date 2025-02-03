CHP’den engellilik bildirgesi

Haberin Devamı



CHP’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında düzenlediği ‘Engellilik Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklanırken Nazlıaka, bazı tavsiye kararlarını şöyle sıraladı:



AKRABA EVLİLİKLERİ

* “Akraba evliliği, trafik kazaları, kötü beslenme ve yaşlanma gibi etkenler tespit edildi. Çözüm olarak kalıtsal hastalıklar için önlem alınmalı. Akraba evliliğine karşı farkındalık artırılmalı.

* Her sağlık tesisinde engelli danışma birimi oluşturulmalı.

AKILLI PROTEZ DESTEĞİ

* Akıllı protez tedavi yöntemlerine destek sağlanmalı. Engelli bireylerin eğitime erişiminin sınırlı olduğunun altı çizildi. Eğitim programları engellilere göre güncellenmeli. Yapay zekâ destekli bireysel öğrenme uygulamaları geliştirilmeli.

* Kentlerde engelliler için fiziksel ve sosyal engellerin bulunduğu ortaya koyuldu. Kapsayıcı kentsel alanlar oluşturulmalı. Engelli parkı ve engelli otobüsü gibi ayrıştırıcı çözümler yerine herkes için uygun alanlar sağlanmalıdır. Yerel yönetimler için denetimler yapılmalıdır.

Haberin Devamı

EVDE BAKIM HİZMETİ

* Rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı genişletilmeli ve ücretsiz eğitimler sağlanmalıdır. Belediyelerde engelli hizmetlerin verimliliği artırılmalı, zihinsel engellilere özel hizmet modelleri geliştirilmelidir.

* Yaşlı engelli bakım haritaları oluşturulup evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Akıllı şehir projeleri yaşlı engelliler için uygulanmalıdır.

DAHA ÇOK İSTİHDAM

* Engelli bireylerin istihdam olanakları artırılıp engelli kooperatifleri kurulmalıdır.

* Çalıştayda yapay zekâ, dijital dönüşüm ve teknolojik çözümler de tartışıldı. Engelli bireyler için dijital okuryazarlık eğitimi verilmeli.