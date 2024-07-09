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CHP’den emekli ve asgari ücret çağrısı: 25 bin TL yapın

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#CHP#Deniz Yücel#Özgür Özel
CHP’den emekli ve asgari ücret çağrısı: 25 bin TL yapın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, asgari ücretin 25 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini söyledi. dedi. Partisinin MYK gündemiyle ilgili basın açıklaması yapan Yücel, özetle şöyle konuştu:

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“Sayın Erdoğan ve Mehmet Şimşek, asgari ücret konusunda bilgiçlik taslamayı bırakın ve asgari ücreti en az 25 bin lira yapın. Ayrıca en düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, emeklilerimize ‘Emekli Halk Kart’ müjdesi verdi. Pek çok belediyemiz emeklilerimize destek olmak için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda.

MAARİF MODELİ’Nİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Tarikat sevdalısı Yusuf Tekin’in karanlık fikirlerinin mahsulü olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli saçmalığı yargıya taşıyacağız. Öğretmenlik Meslek Yasası’nın Meclis’ten geçmesi halinde onu da yargıya taşıyacağız. Öğretmenlik unvanı almış eğitimcilerimize eğitim vermek kimsenin haddi değil. Yusuf Tekin, affını istemek için sıraya giren bakanlar furyasına tez zamanda senin de katılman ve Tayyip Erdoğan tarafından affedilme şerefine nail olman dileğiyle...

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Kadının soyadına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin ‘eşitlik ilkesi ihlal edildiği’ gerekçesi ile iptal ettiği düzenlemeyi aynı şekilde Meclis’e sundular. Bu, kadın erkek eşitsizliğini daha da derinleştirmek, Anayasayı tanımamak, yüksek yargıya meydan okumak demek.”

ÖZEL’DEN ŞAM’A ZİYARET

Deniz Yücel “CHP, Türkiye’nin Avrupa’nın sığınmacı deposu olmasını reddediyor. AK Parti, mültecilerin masraflarının karşılanması koşuluyla, AB’ye mülteci geçişini durdurma ve mültecilere bakma sözü verdi. Bu düpedüz, ülkesini, toplumsal huzuru, pırıl pırıl gençlerimizin geleceğini, ülke kaynaklarını para karşılığı satmaktır. CHP, elini taşın altına koymaya hazırdır. Özel, bu ay Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor” dedi.

ÖZEL, HAK-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. CHP Genel Merkezi’ndeki kabulde Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.

CHP’den emekli ve asgari ücret çağrısı: 25 bin TL yapın

 

 

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#CHP#Deniz Yücel#Özgür Özel

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