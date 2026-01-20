CHP’den emekli için samimiyet çağrısı

Haberin Devamı

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında “emekli maaşları” ve Suriye’deki son gelişmeler gündemiyle toplandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre toplantı gündemine ilişkin basın toplantısında, en düşük emekli aylığı için önerilerin 20 bin lira ile emeklinin yaşayabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Madem bu konuda AK Parti hariç, MHP dahil Meclis’te grubu bulunan partiler duyarlılık gösteriyor, emekliler için ortaklaşalım, biz bir öneride bulunacağız, gelin emekliyi açlık sınırının altında bir rakama mahkûm etmeyelim, bu yönde bir düzenlemeyi hep birlikte yapalım, bu en büyük samimiyet testi olacak” dedi.

Suriye’de yaşananların da toplantıda ayrıntılı değerlendirildiğini belirten Emre şunları söyledi:

SURİYE HUZUR BULSUN

“14 yıldır Suriye’nin sınır komşusu olarak orada yaşanan iç savaş, oradaki ölümler, yaralanmalar, göçlerden kaynaklı en büyük zararı gören ülkelerden biriyiz. Suriye’de yaşayan farklı kimliklerden insanların akrabaları burada yaşıyor, aile bağları var. Biz hep Suriye’nin toprak bütünlüğünü ifade ettik. Yeni dönemdeki anayasal süreç ve seçimlerin çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması, demokratik bir Suriye’nin varlığı bizim güvenliğimiz için de çok önemli. Yurttaşlık bilincinin öne çıkarıldığı bir ülke yapısı, herkesin kendini bir ve eşit hissettiği, kimsenin dışlanmış hissetmediği... Genel Başkanımız bir yıldan beridir Suriye’de sürekli sabrı, diplomasiyi tavsiye etmektedir. Çatışmaların şiddetlenmemesi, bir şekilde anlaşmaların olması, kimsenin burnunun kanamaması için çaba sarf edilmesi için diyalog diyalog diyerek hep altını çizmiştir. Orada çok büyük acılar yaşandı. Artık huzur bulmasını istiyoruz.

ANKARA YOL GÖSTERİCİ OLSUN

Ülkemizde yürüyen Meclis’te bizim de içinde yer aldığımız komisyon ve nihai olarak Türkiye’de terörün sonlanması çalışması bakımından ülkemizde demokratik adımlar atılmasını önemsiyoruz. Bütün bunların Ankara’nın yol göstericiliğinde olması da önemli, bölge ülkeleri arasında en çok etkilenen ülkelerin başı olmamız bakamından. Bir daha orada şiddetin yaşanmamasını diliyoruz. Ancak bu konular hassas işler. Hamasetten uzak, içeride işbirliğini pekiştirecek, kutuplaştırmadan uzak bir dil kullanmak gerekir. Biz bu çizgide değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İktidar çevrelerinin de o hassasiyette olması gerekir. Bazen kullanacağımız bir dil, insanların inancı, kimliği, yaşamı söz konusu olduğunda bazen öyle olur ki bir tanktan, toptan daha yaralayıcı olabilir. Geçmişten bugüne Suriye’de büyük acılar yaşandı, artık bir an evvel bu acıların son bulmasını, orada kapsayıcı bir yönetim ve demokratik bir yapının oluşmasını, burada yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine onurlu bir şekilde dönmelerini arzu ediyoruz.”