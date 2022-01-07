CHP’den elektrik zammına dava

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, itirazla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay’da dava açtık. Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. Kademeli zam olarak hayata geçirilen tarifede dört kişilik bir ailenin asgari tüketimi olan 230 kilovatsaat yerine 150 kilovatsaatin ilk kademe olarak belirlenmesi de ne bilimseldir ne de insanidir. Kademeli tarife en az 230 kilovatsaatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır.”