CHP'den ekonomiye 22 maddelik 2 reçete

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Bugün 10 Kasım. Büyük bir lideri, bir devlet adamını, bir eski komutanı, düşmanının bile saygı duyduğu değerli insanı sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümü. 82 yıldır onu unutmadık.

SAVAŞTILAR VE BAŞARDILAR

Güzel bir haber Azerbaycan ile ilgili. İşgal altında toprakları vardı. Uzun yıllardır işgalin bitmesini istiyordu. Yapmadılar. Buna karşı tek yol vardı savaşmak. Savaştılar ve başardılar. İşgalin bitmesiyle dostluğun başlayacağına inanıyorum.

Ekonomik buhrandan çıkış ne olmalı? Beş klasörü okudum, ortak sorunları saptadım. Çözümler iki boyutlu olmalı. Kısa dönem ve uzun dönemde ne olmalı? Biz bu önerileri yaparken arkadaşlarım tekrar bu 81 ile gidecekler. Bu önerileri kitapçık haline getireceğiz. Varsa yanlışımız söylesinler.”

Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu beş klasörlük ekonomi raporunu İstanbul-Ankara arasında yolda okuduğunu söyledi.

Ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkânı getirilmelidir. KDV alacakları süratle ödenmelidir. KOBİ’lerin finansman seçenekleri genişletilmelidir. Katma değerli ürün üretecek firmalar için kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Asgari ücrette vergi kaldırılmalıdır. Kamu İhale Sistemi KOBİ’lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. Üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir. Organize Sanayi Bölgelerinde ‘Teknoloji Liseleri’ kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, Doğu ve Güneydoğu’da yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir. Organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’ler için enerji özel olarak fiyatlandırılmalıdır. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir. Vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş olan KOBİ’lere, belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla vergi indirimi teşviki verilmelidir. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle ‘kara liste’deki KOBİ’ler bir defaya mahsus listeden çıkartırmalıdır.

GÜVEN VE İSTİKRAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Öngörülebilirlik ve güven sağlamak için önce devletin vatandaşa hizmet eder hale getirilmesi gerekir. Bağımsız kurullar liyakatli atamalarla güçlendirilmelidir. ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlev kazandırılmalı ve toplanmalıdır. Devlet yönetiminde liyakat sistemi süratle tesis edilmelidir. Devlet yönetiminde savurganlık ve israf önlenmelidir. Devlet yönetiminde şeffaflık sağlanmalıdır. Ulusal Vergi Konseyi kurulmalıdır. Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır. Güçlü bir ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’ kurulmalıdır. Türkiye süratle ‘İhvancı’ dış politikadan vazgeçmelidir.

SİYAH MASKELERLE GELDİLER



Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının tek renk siyah maske takması dikkat çekti.