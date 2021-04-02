CHP'den ekonomi buluşması

Heyetteki CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, burada yaptığı konuşmada, “Ekonomik krizin arkasında büyüme modelinin tıkanması var. Türkiye borçlanarak ekonomiyi şişirme stratejisini rekabet gücünü artırarak ekonomiyi büyütme stratejisine tercih etti” ifadelerini kullandı.

190 MİLYAR BORÇ ÇEVRİLMELİ

İkinci önemli konunun ‘devlet krizi’ olduğunu kaydeden Öztrak , “Türkiye’de özellikle devlet tarafında, devletin kurumlarıyla, demokrasinin kalitesiyle ilgili yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı konularında çok ciddi patinajlar yaşamaya başladık. Pandemiyle birlikte bu iki kriz birleşince Türkiye ciddi bir buhran yaşamaya başladı. Türkiye 2018’den sonra büyüyemiyor” diye konuştu. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli riskin dış borç olduğunu belirten Öztrak, “Bir yıl içinde Türkiye’nin 190 milyar liralık dış borcu çevirmesi lazım. Bunun üstüne bir de 14 milyar dolarlık cari açık tahmini var. Bunu da koyduğunuz zaman tam 200 milyar dolar para bulmamız lazım. Yani borçla şişen değil, üreterek büyüyen bir ülke olması lazım. Esnaf dükkânını açmalı, çiftçi tarlasını sürebilmeli, işsizler işlerini kavuşmalı.”

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