CHP’den ‘e-imza çetesi’ne tepki: Üç-beş kişinin işi değil

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İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesi önünde konuşan Özçağdaş, Mayıs ve Temmuz 2025’te gerçekleştirilen soruşturmalarda, 190 kişinin “nitelikli dolandırıcılık, bilişim” gibi çok sayıda suçtan tutuklandıklarını anımsattı. Özçağdaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve 14 üniversite gibi kamu kurumlarının dijital sistemlerine sızıldığının ortaya çıktığını ve iddialar arasında 400 kişinin bu yolla akademik unvanlar aldıklarının da bulunduğunu aktardı. Özçağdaş, “Bu, Türkiye’nin dijital egemenliğine bir açık saldırıdır. Bu, ulusal bir güvenlik krizidir. Öyle üç beş kişinin kendi arasında organize olmasıyla yapılmış bir iş değildir” dedi.

E-imza sisteminde geçmişte başka sorunların da yaşandığını anlatan Özçağdaş, “BTK, gereken reformları yapmadı, biyometrik doğrulama yok, çapraz izleme yok. Avrupa Birliği’nin ‘eidas 2.0’ sürümüne geçmesine rağmen Türkiye’de çoklu biyometrik doğrulama, parmak izi, yüz ve iris tanıma, blokchain tabanlı değiştirilmez kayıt sistemi, yapay zekâ destekli anomali tarama gibi hiçbir güvenlik uygulaması halen söz konusu değildir. Bu doğal olarak yapısal bir krizi doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.