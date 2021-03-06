MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'den ‘dijital şiddete son’ yasa teklifi
GeriGündem CHP'den ‘dijital şiddete son’ yasa teklifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP'den ‘dijital şiddete son’ yasa teklifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'den ‘dijital şiddete son’ yasa teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “fiziksel, psikolojik, sözlü ya da ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak” tanımlanan şiddet türleri arasına “dijital şiddet” eylemlerinin de eklenmesi için yasa teklifi verdi.

Teklifte şu görüşler yer aldı: “Sosyal medya zorbalığı olarak da adlandırılan dijital şiddet, ısrarlı takipçilik, cinsel içerikli mesajların ifşa edilmesi, intikam pornografisi, izinsiz fotoğrafların yayınlanması ile son derece rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. PEW Araştırma Merkezi’nin araştırmasında internet kullanıcılarının yüzde 73’ü dijital şiddete uğradığını ifade etmiş olup, tanımda açıkça ifade edilmesinin uygulamada olumlu olacağı öngörülmektedir.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi