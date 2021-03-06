CHP'den ‘dijital şiddete son’ yasa teklifi

Teklifte şu görüşler yer aldı: “Sosyal medya zorbalığı olarak da adlandırılan dijital şiddet, ısrarlı takipçilik, cinsel içerikli mesajların ifşa edilmesi, intikam pornografisi, izinsiz fotoğrafların yayınlanması ile son derece rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. PEW Araştırma Merkezi’nin araştırmasında internet kullanıcılarının yüzde 73’ü dijital şiddete uğradığını ifade etmiş olup, tanımda açıkça ifade edilmesinin uygulamada olumlu olacağı öngörülmektedir.”