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CHP’den çifte KYK teşekkürü

#KYK#CHP#Engin Altay
CHP’den çifte KYK teşekkürü

CHP’li Engin Altay, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarına ilişkin düzenleme konusunda “Önce Sayın Kılıçdaroğlu’na, sonra da Erdoğan’a teşekkür ediyorum; her şeye rağmen. Neticede icranın başında kendisi. Bu şekilde yaklaşık 3.5 milyon gencimizin kâbusu kısmen de olsa sona erdi. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KYK borçlarında enflasyon farkının silinmesiyle ilgili, “Bu şekilde yaklaşık 3,5 milyon gencimizin kâbusu kısmen de olsa sona erdi. Bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi EYT’yi (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bekliyoruz” dedi. Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Evet KYK borçları da halloldu, CHP’nin ısrarlı baskıları sonucunda. Şimdi EYT’yi bekliyoruz, ama Sayın Bakan’ın söylediği gibi ocakta, şubatta değil, ekimde EYT’yi halledeceğiz; paşa paşa halledeceğiz. Milletin ocakı, şubatı beklemeye tahammülü kalmadı. Vatandaş için kış kolay geçmez, EYT’liler için kış hiç geçmez. Ocak, şubat derken bunu marta, nisana bir seçim rüşveti olarak düşünüyorsanız, sakın! Başınızdayız, ensenizdeyiz. EYT’nin Meclis’in açıldığı ay hallolması için her şeyi yapacağız. ‘Efendim bizim yapacağımızı duymuş da Kemal Bey bu çağrıyı yapmış...’ Ayıp. 17 kanun teklifi vermişiz.

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CHP’den çifte KYK teşekkürü

NETİCEDE İCRANIN BAŞINDA

Evet, ben önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, sonra da Erdoğan’a teşekkür ediyorum; her şeye rağmen. Neticede icranın başında kendisi. Bu şekilde yaklaşık 3.5 milyon gencimizin kâbusu kısmen de olsa sona erdi. Bunun için teşekkür ediyorum. Ama bunların çelişkileri bitmiyor. Şimdi EYT’yi gündeme getirecekler. ‘Biz yapacaktık da CHP onun için ekimde EYT’yi gündeme getirdi’ demeyin. Yok öyle ocak, şubat! Yine sizin olsun, siz yapmış olun, ama bunun çıkması şart.”

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#KYK#CHP#Engin Altay

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