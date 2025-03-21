CHP’den çift sandıklı ön seçim

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CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde kurulacak 5 bini aşkın ön seçim sandığının yanına konulacak “dayanışma” sandığını, Genel Başkan Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde duyurdu. Özel, “Pazar günü 81 ilde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana herkes davetlidir” dedi.

BİRİ HERKESE AÇIK DİĞERİ PARTİLİLERE

CHP’deki ön seçim sürecini yürütmekle görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de konuya ilişkin, “Pazar günü gerçekleştireceğimiz ön seçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Ön seçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek” açıklamasını yaptı. Çiftçi, parti üyesi olmayan ancak yaşananlara ilişkin tepkisini dile getirmek isteyenler için kurulacak dayanışma sandıklarına ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile bugün paylaşacakları bilgisini de verdi. CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre, ön seçim sandıklarının yanına konulacak dayanışma sandıkları, partiye üye olmayan herkese açık olacak. Ön seçim sandığı kurulan alanlara gelecek olanlar, tıpkı ön seçimde olduğu gibi hazırlanan oy pusulalarını bu sandıklara atarak tercihlerini ortaya koyacaklar. Bu sandıklarda kullanılan oylarla ortaya konulacak tercihin sembolik önemine işaret eden parti kaynakları, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ön seçime beklenenin çok üzerinde katılım beklediklerini söyledi.

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DP VE DEM’DEN ÖZEL’E ZİYARET

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

Özel görüşmenin ardından, “Sayın Dilek İmamoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinden sonra Saraçhane’ye geldik. O andan itibaren ayrılmaksızın burada bulunuyoruz. İlk andan itibaren tüm siyasi partilerden, bütün muhalefet partilerinden eksiksiz, kuvvetli bir destek ve dayanışma görüyoruz. Dün (önceki gün), daha önce toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen metrolar çalışmaz, otobüsler yokken, yollar kesikken on binler, yüz binler Saraçhane’ye aktı. Türkiye’nin tümündeki duygu Saraçhane’ye aktı” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Saraçhane’de Özel’i ziyaret etti. Hatimoğulları soruşturmaya “Bunu bizler, Türkiye’de başta seçme ve seçilme olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir” diye tepki gösterdi.

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ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: GÜVENECEĞİMİZ TEK LİMAN HUKUK









Tayvan’daki programını kesip yurda dönen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, “Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var. Yine güveneceğimiz tek liman hukuktur. Pazar günü CHP’de yapılacak olan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için sandık başına gideceğim” dedi. Yavaş daha sonra Saraçhane’de Özgür Özel’le buluşup, iftar sonrası Saraçhane’de düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş burada ise özetle şunları söyledi: “Koltuk kavgası içinde değiliz. Tersine bu ülkeyi adalet, liyakat ve hukukun üstünlüğü ile yeniden inşa etme mücadelesi veriyoruz. Hak yerini bulacak. Hukuk ve demokrasi kazanacak. Bunun başka yolu yok. Anayasa’daki seçme ve seçilme hakkını herkesin kullanabilmesi için buradayız. Ekrem İmamoğlu’nun hakkını savunmak, ona oy veren milyonların oyuna sahip çıkmak için buradayız. Umutsuz olmayacağız çünkü umutsuzluk demek kaybetmek demektir. Hiç merak etmeyin Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve Türk milleti olarak Türkiye’yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.”

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MUHARREM İNCE’DEN DESTEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane’de Özgür Özel’i ziyaret etti. İnce, görüşme sonrası, “Bütün sivil toplumla, odalarıyla, sendikalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle buna direnmek zorundayız. Türkiye’yi, bu yürütmenin başı bataklığa götürecek diyorum. Desteğim Sayın İmamoğlu’yla olduğu için ziyarete geldim” dedi.