CHP’den büyük göç... 200’den fazla başkan Yeni Parti’ye geçti

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GÖKHAN Günaydın, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Yeni Parti’ye ilişkin ilk veriler gelmeye başladı. Halkımızın yüzde 87’si Yeni Parti’nin kuruluşundan haberdar. Üç günlük zaman dilimi için bunun son derece önemli bir veri olduğunu ifade etmek isteriz. İkincisi de an itibarıyla yüzde 30’un üzerinde bir oy potansiyeline sahip olduğu ve yalnızca ana muhalefet partisi değil, kurulduğu gün birinci parti olan ve böylelikle Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi niteliğini kazanan bir parti olduğunu da ifade etmek istiyorum.

İSTİFA ETTİLER

200’ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim ‘daha temkinli olmanızda bir sakınca yok’ dememize rağmen Yeni Parti’ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduklarını görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim. Bu arada parti hızla örgütlenmesini tamamlıyor.”

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YENİ PARTİ BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisi için bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Özel, “Dayanışmayla Başlıyoruz! Yeni Parti’yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz” dedi. Özel bağışlar için bir link de paylaştı.

Öte yandan Manis’da CHP’den istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile 14 ilçe belediye başkanı Yeni Parti’ye katıldı. Rozet takma törenine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ve Manisa Milletvekilleri de katıldı. Ayrıca Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da, CHP’den istifa ederek, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye geçti.