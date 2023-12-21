×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den bugün 200 aday daha

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Yerel Seçim#Aday
CHP’den bugün 200 aday daha
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 07:00

Yerel seçim çalışmalarına hız veren CHP bugün de 200 belediye başkan adayını açıklamaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

CHP’nin bugünkü MYK ve PM toplantıları öncesinde gözler ise “ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet” iddiasıyla operasyon yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Operasyon öncesi Başkan Zeydan Karalar’ın adaylığının bugünkü toplantıların ardından açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kulislerde, Karalar’ın adaylığının bugün ilan edilebileceği gibi yeni isim arayışına girilebileceği dillendiriliyor. Bugünkü toplantıda Aydın ve Mersin’de mevcut başkanların adaylıklarının açıklanabileceği, Eskişehir, Hatay, Muğla, Antalya ve Tekirdağ’dan anket ve örgüt eğilimi çalışmaları tamamlananların da son anda bu listeye eklenebileceği belirtiliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Yerel Seçim#Aday

BAKMADAN GEÇME!