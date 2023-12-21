CHP’den bugün 200 aday daha

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CHP’nin bugünkü MYK ve PM toplantıları öncesinde gözler ise “ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet” iddiasıyla operasyon yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Operasyon öncesi Başkan Zeydan Karalar’ın adaylığının bugünkü toplantıların ardından açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kulislerde, Karalar’ın adaylığının bugün ilan edilebileceği gibi yeni isim arayışına girilebileceği dillendiriliyor. Bugünkü toplantıda Aydın ve Mersin’de mevcut başkanların adaylıklarının açıklanabileceği, Eskişehir, Hatay, Muğla, Antalya ve Tekirdağ’dan anket ve örgüt eğilimi çalışmaları tamamlananların da son anda bu listeye eklenebileceği belirtiliyor.