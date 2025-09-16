CHP’den bir istifa da Bayrampaşa’da

Haberin Devamı

Geçtiğimiz cumartesi günü CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve CHP’li 8 belediye meclis üyesinin de arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ederken CHP’li Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa ettiğini duyurdu:

BAĞIMSIZ KALACAĞIM

“Görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim. Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur. Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır.”



Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP’li toplam 20 meclis üyesi bulunuyordu. Salman’ın istifasıyla meclis üye dağımı CHP 19, AK PARTİ 11, MHP 3, bağımsız üye sayısı da 3 şeklinde değişmiş oldu.