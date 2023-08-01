CHP’den bilişim atağı

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Genelgede, “Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hâkim ve il/ilçe yönetimlerinde ‘Bilişimden Sorumlu İl/İlçe Başkan Yardımcısı’ olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir” denildi.



EN AZ BİR KİŞİ LİSTEYE



İlçe ve il kongrelerinde blok liste ile seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesi önerilen genelgede, çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde ise bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi de tavsiye edildi.