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CHP’den bilişim atağı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Bilişim#Genelge
CHP’den bilişim atağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 07:00

CHP yönetiminden, kurultaya hazırlanan örgütlerine “bilişim” talimatı gitti. Örgüte gönderilen genelde, Genel Merkez’deki Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı modeli, ilçe ve il örgütlerinde de oluşturulacak.

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Genelgede, “Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hâkim ve il/ilçe yönetimlerinde ‘Bilişimden Sorumlu İl/İlçe Başkan Yardımcısı’ olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir” denildi.

EN AZ BİR KİŞİ LİSTEYE

İlçe ve il kongrelerinde blok liste ile seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesi önerilen genelgede, çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde ise bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi de tavsiye edildi. 

 

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#CHP#Bilişim#Genelge

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