CHP’den Beşiktaş buluşması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları (Ankara, İzmir, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Mersin, Adana, Antalya, Bursa), il ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla Beşiktaş’ta miting yaptı. Özel, belediye önünde toplananlara özetle şöyle seslendi:

NEDEN 4 GÜN İFADE ALMADIN

“Beşiktaş’ın, Rıza Akpolat’ın şahsında Beşiktaş’ın, milletin iradesine sahip çıkmaya geldik. Büyükşehir belediye başkanlarımızın her birisi kendi şehirlerinde bir büyük başarının, bir büyük başarı hikâyesinin mimarlarıdır. İhsan Aktaş meselesi üzerinden hem Esenyurt’u hem Beşiktaş’ı dahil edip eline yüzüne bulaştırdılar. Bu kişinin buradaki ihalesine bakıyorlar, anormal bir şey yok. Bu kişi Beşiktaş’ta yaptığı işlerin de parasını alamamış. Çünkü ‘silkeleyin’ diyor ya, müteahhidin parasını dahi ödeyememiş. 4 gündür onu eksi 3’üncü katta tutanlar, ifadesini alanlar, 3 kat yerin dibinde tuttular. Bugün ifadesini dahi almadan adliyeye çağırdılar. Madem bugün alacaksın, 4 gündür ne bekletiyorsun?

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VEREMEYECEĞİ HESAP YOK

Ey Tayyip Erdoğan, bizim aday olarak atadığımız, Beşiktaş’ın da teveccüh gösterip rekor oyla seçtiği Rıza Başkan’ın, İhsan Aktaş ile özel bir irtibatı yok. Ama İhsan Aktaş’ın Ankara’da çalışan, Meclis’e bir gece yarısı kendine özel bir madde ekletebilecek gücü var. Şimdi göreceğiz, birazdan veremeyeceği hiçbir hesap olmayan Rıza Akpolat ifadesini verecek ve ümit ediyorum ki görevinin başına dönecek. Peki siz, İhsan Aktaş’ın ihalesine girdiği kendi belediyelerinizi ya da kamu kurumlarını aynı muameleye tabi tutacak mısınız? Rıza Akpolat’ı bu işe dahil etmenin bir itibar suikastı olduğunu biliyoruz. Adliyedeki pırıl pırıl savcılara sesleniyorum. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyorum. Rıza için, Beşiktaş için, İstanbul için adalet istiyoruz.”

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İMAMOĞLU: HAYDİ GELİN YARIŞALIM

Ekrem İmamoğlu da konuşmasında özetle şöyle dedi: “Bizler siyasiyiz ama kamu görevi yapıyoruz. Elbette ki yasalar çerçevesinde hesap vermekle yükümlüyüz. Hesap vermek zorundayız. Ama hukukun bir uygulanma biçimi vardır. Siyaset, yargı aracığıyla yapılacak iş değil. Siyaset, mertçe rekabet işi. Mertliği olan varsa, meydan burası. Haydi gelin yarışalım. Siyasetin minderi sandıktır. Hakemi millettir. Sanmasınlar ki rakipsiz seçime girecekler. Millet ne derse o olacak.”