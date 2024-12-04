CHP’den belediyelerine eğitim çalıştayı

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İstanbul Planlama Ajansı’nda gerçekleştirilecek çalıştayda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerel yönetimler ve eğitim ilişkisi üzerine “ufuk turu” konuşması yapacak. Çalıştayda, eğitimde yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolü ve işlevi, akademi ve yerel yönetim ilişkisi, erken çocukluk eğitimi çalışmaları, temel ve orta eğitime destek çalışmaları, üniversite öğrencilerine destek çalışmaları ve hayat boyu öğrenme konuları ele alınacak.