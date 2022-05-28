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CHP’den basın yasası teklifine tepki

#CHP#Basın Yasası#Özgür Özel
CHP’den basın yasası teklifine tepki

Yeni basın yasası teklifiyle ilgili parti görüşlerini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlemenin Anayasa’ya açık aykırılık taşıdığını savundu.

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Özel, teklife ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Teklifin 29’uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu’na ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ başlıklı bir suç eklenmektedir. Bu madde, basın ve ifade özgürlüğü bakımından ciddi sakıncalar içermektedir. Muğlak ifadelerle yeni suçlar üretmek, basın özgürlüğüne yeni darbe vuracaktır. Dezenformasyonla mücadele değil basın özgürlüğünü boğma teklifidir. Anayasa’ya açık aykırı bu madde, muhalif gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında bir cadı avı başlatmasına neden olacaktır.”

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#CHP#Basın Yasası#Özgür Özel

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