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CHP'den Bakan Şimşek ile Yalçın Karatepe'nin yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

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#CHP#Deniz Yücel#Mehmet Şimşek
CHPden Bakan Şimşek ile Yalçın Karatepenin yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 20:33

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

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CHP Sözcüsü Yücel, Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"EKONOMİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLARI 4 ANA BAŞLIKTA ŞİMŞEK'E İLETTİ"

Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmede ele alınan konulara değindi.

Karatepe'nin ekonomi alanında yaşanan sorunları 4 ana başlıkta Şimşek'e ilettiğini belirten Yücel, "Asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış yapılmasının zorunlu olduğu, vergide adaletin sağlanmasının da bir zorunluluk olduğu ve çiftçiye, üreticiye verilmesi gereken tarımsal desteklerin artırılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğu, gerekçeleriyle birlikte Sayın Karatepe tarafından, Sayın Şimşek’e aktarıldı. Şu anda en çok ezilen kesim olan emeklilerle ilgili, emekli maaşlarına sadece enflasyon oranında artış yapılmasının yeterli olmadığı, bunun yanında refah payı verilmesi gerektiği ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Biz iktidarın milletimize yaşattığı ekonomik sıkıntıların sorumluluğuna ortak olacak değiliz. Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil, tam aksine AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen, dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık" ifadelerini kullandı.

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#CHP#Deniz Yücel#Mehmet Şimşek

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