CHP’den Bakan Koca’ya övgü: Onu yakından izliyoruz

CHP Parti Meclisi (PM), bu ay sonunda yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı’nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi veya farklı tedbirler alınması için Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) yetki verdi. CHP’ye kurulacak termal kameralarla ziyaretçiler takip edilecek.

BAKANDAN GÖRÜŞ ALINDI

CHP Parti Meclisi toplantısında koronavirüs salgını ele alınırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü öğrenildi. Salgın dolayısıyla kurultayla ilgili bir önlem alınıp alınmamasıyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca’nın “Birkaç gün bekleyin. Kesin bir kararı hemen vermeyin” dediği ifade edildi. Bu kapsamda salgının durumuna göre bir karar verilmesi için MYK’ya yetki verilmesi benimsendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM sürerken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

Ülkemiz koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Bunda Sağlık Bakanlığı’nın ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimiz ve talebimizdir. Seyircisiz de olabilir ama şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir yönlendirmesi yok. Bu yönlendirmeleri de yakından takip ediyoruz.”

SERÇE PARMAK SELAMI



Dirsek, eli kalbe götürme selamlarından sonra CHP’liler de virüse önlem için ‘serçe parmağı selamı’ tekniğini geliştirdi.

KURULTAY BAKANLIĞI BEKLEYECEK



CHP’de en çok merak edilen konulardan biri de 28-29 Mart’ta yapılacak 37. Olağan Kurultay’ın koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğiydi. Bu konu da PM’de tartışıldı. PM, kurultayın zamanında yapılıp yapılmayacağı konusunda salgının seyrinin ve Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı açıklamalar ile alacağı kararların takip edilmesini kararlaştırdı. Bu çerçevede MYK’ya salgının seyrine bağlı olarak kurultayın ertelenmesi ya da seyircisiz yapılması gibi tedbirlerin alınmasına ilişkin yetki verildi.